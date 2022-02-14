士林執行分署將三拍汪傳浦妻房產 底價4770萬元

行政執行署士林分署今天表示，15日將舉行123聯合拍賣會，拍賣物件包括涉及拉法葉艦案的已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下士林區房產，二次流標後，這次三拍底價4770萬多元。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，123聯合拍賣會將於15日下午3時於士林分署登場，拍賣標的包括BMW汽車及IPHONE手機、陽信商銀股票、三芝龍巖真龍殿納骨塔位土地、使用權及多筆不動產。

士林分署表示，本次拍賣標的最引人注目的莫過於位於台北市士林區至善路二段的建物及基地，為拉法葉艦案的已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞名下，經二次拍賣流標未拍定，這次是第三次拍賣，底價新台幣4770萬5600元，已相當接近市價，此不動產位於外雙溪生活圈，環境清幽環境，鄰近故宮博物院、東吳大學，且產權清楚，投資自住兩相宜。

汪傳浦原本是法國湯姆笙公司在台代理商，因涉及海軍上校尹清楓命案、拉法葉艦與幻象戰機採購弊案，長年潛逃英國。

拉法葉艦案部分，汪傳浦與前海軍上校郭力恆（已判刑確定並執行完畢）藉軍購案取得鉅額回扣約5億美元，但汪傳浦於104年1月病逝英國，刑事部分已獲判決不受理。

台北地檢署104年間已針對郭力恆執行約新台幣11億元犯罪所得，行政執行署士林分署先前執行汪傳浦的妻子兒女遺產稅欠稅案件，已拍賣汪家不動產，扣除稅額後，將餘款2400萬餘元交由北檢沒收入庫。

此外，北檢囑託行政執行署台北分署拍賣汪傳浦位於台北市金門街的房產，110年5月間以3201萬元賣出。

另方面，前特偵組於民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

最高法院迄今總計裁准追討汪傳浦犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定，孳息部分發回台灣高等法院更裁中。