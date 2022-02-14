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疫情期間網購頻繁 犯防調查：政府打詐滿意度3年最低
國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今公布去年度司法及犯罪防制滿意度調查結果，發現民眾對於政府打擊詐騙犯罪滿意度為62％，是近3年最低，學者認為是因疫情期間網路活動頻繁，詐騙手法推陳出新，跨境犯罪又難杜絕，的確讓受害民眾格外有感。
統計顯示，民眾對於2019年政府打詐滿意度為72.4％，是近10年最高，2020年打詐滿意度為66.7％，2021年打詐滿意度降至62％，是近3年最低。
中正大學犯罪防治系教授兼國際長許華孚說，民眾對政府打詐滿意度降低，應與去年國內新冠肺炎嚴峻，民眾待在家中瀏覽網頁、網路購物等網路活動頻繁，受騙的機率也變高，加上跨境犯罪難以根絕，所以民眾對於詐騙犯罪猖獗有感。
中正大學犯罪防治系教授兼主任、所長馬躍中說，詐騙的本質沒有變，都是「養套殺」的過程，只是詐騙集團的詐騙手法、話術會為目標量身定做，詐團的資源往往比警察更充足，政府只有迅速破案，滿意度才會上升。
中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，詐騙集團就像新冠肺炎病毒一樣會進化、會變種，詐騙犯罪越來越難防，不僅市井小民，一些社會名人受騙的案例也時有所見；然而打詐不能只靠政府努力，民眾也應提升防詐意識，才能讓騙徒無機可乘。
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