疫情期間網購頻繁 犯防調查：政府打詐滿意度3年最低

國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今公布去年度司法及犯罪防制滿意度調查結果，發現民眾對於政府打擊詐騙犯罪滿意度為62％，是近3年最低，學者認為是因疫情期間網路活動頻繁，詐騙手法推陳出新，跨境犯罪又難杜絕，的確讓受害民眾格外有感。

統計顯示，民眾對於2019年政府打詐滿意度為72.4％，是近10年最高，2020年打詐滿意度為66.7％，2021年打詐滿意度降至62％，是近3年最低。

中正大學犯罪防治系教授兼國際長許華孚說，民眾對政府打詐滿意度降低，應與去年國內新冠肺炎嚴峻，民眾待在家中瀏覽網頁、網路購物等網路活動頻繁，受騙的機率也變高，加上跨境犯罪難以根絕，所以民眾對於詐騙犯罪猖獗有感。

中正大學犯罪防治系教授兼主任、所長馬躍中說，詐騙的本質沒有變，都是「養套殺」的過程，只是詐騙集團的詐騙手法、話術會為目標量身定做，詐團的資源往往比警察更充足，政府只有迅速破案，滿意度才會上升。