跆拳道教練欠債想不開 台中警及時找到人車勸回

一名跆拳道教練欠債想不開，前天凌晨開車到台中市山區，傳一張車內物品照片給女友。台中市警方接獲他女友報案，派人搜尋，依他手機定位，最後在半腰上找到他和車。男子看到員警與女友後激動地不斷拭淚。

大雅警分局頭家派出所12日凌晨接獲報案，女子說她男友疑似想輕生，請求警方協助，報案人表示，男友傳送訊息表示欲尋短，並上傳一張車內物品照片，希望警方可以協助尋找。

警方搜尋男子轎車車牌號碼後，值班人員立即查詢該車行車軌跡，發現該車往潭子區聚興里山區移動，頭家派出所立即派遣線上巡邏網巡佐涂竹村、警員楊浩煜趕往山上搜尋，在聚興里湳底巷半山腰找到該車，男子站在車旁。

他看到員警載他女友到達時，頻頻拭淚，他說自己雖是跆拳道教練，但因積欠長期累積下來的鉅額債務，心情不佳一時想不開，員警到場勸阻後及時挽回寶貴性命，女友感謝警方阻止憾事發生。

頭家派出所長羅明中呼籲，有困難的民眾可以主動求助，自殺不能解決問題，只留給親友極大的傷痛，對個人、家庭、社會都造成極大的損失，民眾可撥打衛福部自殺防治專線，安心專線（0800-788-995），提供心理諮詢服務。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )