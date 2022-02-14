想找情人？追求對象要拿捏分寸 跟蹤、騷擾恐被關5年

情人節到來，這是許多民眾告白的好時機，不過有些民眾在追求對方的時候沒有拿捏好分寸，甚至監視、跟蹤對方，造成受追求者的壓力與困擾。新北市家防中心提醒，跟蹤騷擾防制法去年底三讀通過，若違反法規，最重可處5年有期徒刑。

雯雯是大二生，長相甜美，追求者眾多。一名學長翰翰相當積極，與雯雯修習同一門課程，透過同修課程獲得雯雯聯繫方式後，開始傳訊問候，並趁上課時與雯雯聊天，希望能培養感情。

雯雯起初對學長的舉動禮貌回應，不過雯雯有天從租屋處陽台看到翰翰在門口徘迴，後續更在公車、捷運、餐廳等不同地點巧遇，她開始感覺到異常並產生壓力，希望與與翰翰保持距離。

不過翰翰未停止追求，不只送花、送禮，甚至早、午餐都親送，還希望可以接送她上下課，並進一步交往。雯雯雖明確拒絕，但翰翰仍認為這些苦心最後能被看到，並獲得接納。

翰翰開始在雯雯臉書、IG留言，讓女方深感困擾。雯雯情人節前夕又在租屋處巷口看翰翰站崗，她嚇得打電話向室友求助，室友決定報警，警察到場後將翰翰帶回派出所詢問並告誡；擔心受到傷害及騷擾的雯雯，則在室友陪同下與社工、警察討論該如何維護自身安全。

新北市家防中心主任許芝綺表示，他們2021年受理親密關係暴力通報案件高達1萬1260件，其中受害男性有1593人，約18%，女性為7114人，約82%，男女受害通報比約為2比8，顯示女性還是較弱勢的一方。

許芝綺說，跟蹤騷擾防制法在去年11月19日三讀通過，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重可處5年有期徒刑。