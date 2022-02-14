聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人專偷品牌拖把 因「小黑」露餡遭警逮
64歲汪姓女子涉嫌偷走台南市安南區店家前拖把及水桶，行竊時還牽著一隻小黑狗作案，案發後警方調閱監視錄影器畫面，擴大追查，員警在台南市安南區安富路巡邏時發現她牽著同一隻小黑狗，上前盤查，汪表示為了清掃家裡才偷拖把，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
「有人偷走我們的拖把。」市警三分局海南派出所2月10日下午2點多，受理民眾報案稱，放置在安南區安富街住家門口拖把組，9日清晨6點多遭人偷走，請警方調查。
警員調閱監視器，發現竊嫌為女子以步行方式前往該處，並將放置在門口處拖把組偷走，竊嫌行竊時還牽著1隻小黑狗，正當警方擴大追查女子身分時，海南派出所巡邏員警於10日當天下午4點30分，在安南區安富路上發現女子牽著狗在路上行走，仔細查看發現那隻狗，就是竊嫌行竊時所牽的小黑狗，立即上前盤查，汪姓女子（47年次）見事蹟敗露，無法再掩飾，即坦承犯案並交出竊取拖把組，警方訊後依竊盜罪函辦。
本月12日，安中派出所受理民眾報案稱，放置於安南區義安街住家前拖把組遭竊，經調閱監視器，警方發現同樣又是汪女騎乘機車前往竊取，昨天上午10點通知汪女到案，她供稱為了清掃家裡才偷拖把組，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言