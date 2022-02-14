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婦人專偷品牌拖把 因「小黑」露餡遭警逮

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

64歲汪姓女子涉嫌偷走台南市安南區店家前拖把及水桶，行竊時還牽著一隻小黑狗作案，案發後警方調閱監視錄影器畫面，擴大追查，員警在台南市安南區安富路巡邏時發現她牽著同一隻小黑狗，上前盤查，汪表示為了清掃家裡才偷拖把，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

「有人偷走我們的拖把。」市警三分局海南派出所2月10日下午2點多，受理民眾報案稱，放置在安南區安富街住家門口拖把組，9日清晨6點多遭人偷走，請警方調查。

警員調閱監視器，發現竊嫌為女子以步行方式前往該處，並將放置在門口處拖把組偷走，竊嫌行竊時還牽著1隻小黑狗，正當警方擴大追查女子身分時，海南派出所巡邏員警於10日當天下午4點30分，在安南區安富路上發現女子牽著狗在路上行走，仔細查看發現那隻狗，就是竊嫌行竊時所牽的小黑狗，立即上前盤查，汪姓女子（47年次）見事蹟敗露，無法再掩飾，即坦承犯案並交出竊取拖把組，警方訊後依竊盜罪函辦。

本月12日，安中派出所受理民眾報案稱，放置於安南區義安街住家前拖把組遭竊，經調閱監視器，警方發現同樣又是汪女騎乘機車前往竊取，昨天上午10點通知汪女到案，她供稱為了清掃家裡才偷拖把組，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

汪姓女子涉嫌偷走拖把和水桶，作案時還牽著小黑狗被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
汪姓女子涉嫌偷走拖把和水桶，作案時還牽著小黑狗被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝

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