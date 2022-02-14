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影／失戀買醉計程車上痛哭…小黃司機求助警 他變暖男柔情神開導

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

「我今天失戀了」高雄23歲呂姓女子情人節前夕被心儀對象狠甩，傷心的呂女深夜喝到爛醉，前天深夜11時許搭車返家，一路上崩潰大哭，回到家門前卻癱軟無力，鳳山警分局五甲派出所警員到場後，化身暖男安撫，不僅傾聽她抱怨，還細心提醒她「失戀也要打扮得漂亮」、「沒什麼大不了」這才讓呂女收拾好情緒，堅強的走入家門。

今天是情人節，呂女原本開心與心儀對象歡度，卻在情人節的前一天，被對方狠甩，傷心的她12日晚間買醉，深夜11時許不勝酒力，自己搭著計程車返回鳳山區的社區大樓。

但計程車司機發現呂女全程在車上崩潰大哭，送抵目的地後情緒仍未平復，不僅啜泣聲不斷，喝到爛醉的她還全身癱軟，癱坐在社區大樓下的街道上，司機擔心呂女危險，只好報請員警協助「載到一個分手喝醉的女孩子，一直哭，擔心她下車後遇到壞人，又不知道該怎麼辦」。

鳳山分局五甲派出所副所長邱士豪、警員李烱煌獲報後，前往呂女所在的地點，兩名員警到場後，呂女還一度以為遇到壞人，詢問兩人「你們是誰！」邱士豪回應「我是警察」，隨即卸下剛直的形象，化身暖男安撫倒坐在地上的呂女，傾聽呂女的抱怨。

在員警的陪伴下，呂女傾吐失戀原因，喝醉的她還一度嘔吐，吐完了繼續哭，邱士豪不僅拍背安撫，見她披頭散髮不忍，安撫呂女「就算失戀也要漂漂亮亮的呀」，請她好好整理妝容，將紊亂的長髮綁起來「沒事沒事，沒什麼大不了的，人生還是要過！」

後來兩名員警透過呂女證件，雖然她已經回到住家大樓，但時值深夜，兩名員警只能試圖在大樓前方呼喊，所幸呼喊聲引來住戶注意，熟識呂女的住戶隨即通知她的家人，下樓將她帶回家裡。

呂女見家屬下樓接送她時，不斷向員警說「對不起！對不起！對不起」邱士豪離去前還特別提醒她「記得下次不要喝那麼多酒，也要找信任的朋友陪伴」，展現警察鐵漢柔情的一面。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄23歲呂姓女子失戀後買醉，卻不勝酒力攤倒家門前，員警化身暖男安撫，鼓勵呂女收拾情緒「沒什麼大不了的，人生還是要過呀」。圖／讀者提供
高雄23歲呂姓女子失戀後買醉，卻不勝酒力攤倒家門前，員警化身暖男安撫，鼓勵呂女收拾情緒「沒什麼大不了的，人生還是要過呀」。圖／讀者提供
高雄23歲呂姓女子失戀後買醉，卻不勝酒力攤倒家門前，員警化身暖男安撫，鼓勵呂女收拾情緒「沒什麼大不了的，人生還是要過呀」。圖／讀者提供
高雄23歲呂姓女子失戀後買醉，卻不勝酒力攤倒家門前，員警化身暖男安撫，鼓勵呂女收拾情緒「沒什麼大不了的，人生還是要過呀」。圖／讀者提供

情人節 警察 計程車

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