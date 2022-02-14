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突然想採草莓 轎車橫越雙黃線撞2重機

中央社 / 苗栗縣14日電

桃園市一名顏姓男子週末假日開車載家人到苗栗遊玩，行經大湖鄉突然想採草莓，竟直接橫越台3線，與對向車道2輛重型機車發生碰撞，導致2名騎士受傷送醫，幸無生命危險。

大湖派出所所長郭忠儒今天接受媒體聯訪表示，12日下午顏男駕駛自小客車行經大湖鄉台3線128公里時，想要到對向路旁草莓園採草莓卻不熟悉路況，直接違規跨越雙黃線，造成與2部重機發生碰撞，2名機車騎士連人帶車摔倒在馬路上，身體多處皮外傷，被送往醫院救治。

附近居民指出，自小客車原本行駛於台3線南下車道，突然轉往北上車道，導致對向的重機騎士煞車不及迎面撞上，還發出巨大撞擊聲響，機車被撞的零件四散，大家都嚇了一跳。

郭忠儒表示，顏男和2名重機騎士經過酒測，確定均無酒駕情事，初步判定為顏男未打方向燈、違規跨越雙黃線釀禍；提醒遊客，目前正值草莓季期間，台3線沿途都有草莓觀光果園，車輛出入頻繁，呼籲用路人行駛該路段，務必減速慢行，遵守交通號誌及標線，以確保安全。

重機 車道

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