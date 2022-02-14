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影／大學生騎機車還表哥 疑天雨釀車禍殞命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓大學生今天凌晨受林姓表哥之托，要將機車騎到北區的住處，在行經北區進化北路、崇德路口時，見對向車道有蘇姓男子的轎車要轉彎，疑因天雨路滑，緊急煞車後摔車，與蘇車碰撞，造成頭、胸受創，送醫不治。黃的親友尋GPS定位到場，才知發生車禍。

據查，黃姓男子（20歲）就讀僑光科大，今天凌晨3時許，他受林姓表哥拜託，將林的機車騎回林與女友在北區的住處，行經北區崇德路與進化北路時，蘇姓男子（36歲）駕駛的轎車行駛在崇德路的對向車道，欲左轉進化北路，黃疑因天雨路滑，加上看到蘇車時緊急煞車，摔車在地，與蘇車發生碰撞，機車滑行數十公尺，黃頭、胸遭撞擊，多處受傷，經送醫後宣告不治。

據查，因林與其女友遲遲等不到人，根據手機的GPS定位，前往找人，才發現黃已發生車禍，十分震驚。

第二警分局交通分隊調查，蘇姓男子無酒精反應，而醫院表示，黃在到院前已死亡，無法做抽血檢測酒測值檢驗，全案警方已調閱現場監視器畫面，釐清案情。

第二警分局長陳家銘說，警方已加強該路口巡邏守望，防制交通事故發生，落實交通安全宣導工作，並特別呼籲用路人於天候不佳時更應減速慢行，注意行車安全及防禦駕駛觀念，用路人應確實遵守交通標誌、標線規則，以保障行車安全。

台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供
台中市黃姓大學生在今天凌晨騎機車還表哥，行經北區時發生車禍，送醫不治。圖／讀者提供

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