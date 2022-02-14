男趁客運行駛時潛入旅客行李間行竊 還沒偷成就先遭逮

高雄65歲陳姓男子在搭乘長途客運的途中，假藉上廁所，卻到下層行李間，收刮旅客行李財物，被其他乘客察覺，客運司機得知後，立即下楠梓交流道並向警方報案；雖無物品失竊，但陳男行為明顯觸法，警詢後，將他依竊盜罪嫌移送。

楠梓警分局楠梓派出所，2月11日傍晚5時許，接獲國道客運業者報案稱，車內有竊嫌潛入下層行李間，翻動旅客行；並隨即將車從國道一號路竹段行駛至楠梓交流道由警方上車逮人。

經查，陳男假藉至客運下層上廁所，見行李間四下無人，竟任意翻動別的旅客行李，還將收刮的物品擺在一旁，疑似在尋找財物。直到被同車乘客發現，並錄蒐證向司機告知，此事才曝光。