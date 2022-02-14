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影／金髮妹KTV飆高音 氣喘發作好痛苦 警先趕到幫送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓女子前天在北區公園路KTV與友人觀唱，疑因飆高音，導致久未發病的氣喘發作，友人見她痛苦，趕緊通知救護車到場，第二警分局文正所巡邏車正巧在附近，及時趕到，順利在3分鐘內趕抵醫院，經就醫後，朱女狀況已緩解，友人也說「會提醒她記得帶藥」。

據查，台中市朱姓女子（22歲）在北區公園路KTV與友人歡唱時，氣喘發作，友人、店家趕緊通知救護車到場，但朱女因表情痛苦，店員在門外等候時，第二警分局文正所警員林柏毅、賴禹橙正好開巡邏車經過，店員趕緊招手向警車求助。

警方到場發現，滿頭金髮的朱女在朋友的攙扶下，臉色發白，幾乎無法站立，狀似快昏倒，警方連忙和店員攙扶她上巡邏車，並打開警報器，一路鳴笛趕赴醫院急診室搶救，經就醫後，狀況已緩解。

朱女友人透露，朱女已有多年起喘病史，不過已多年沒發作，所以沒有隨身攜帶吸入器，沒想到歡唱時會急性發作，感謝警方及時送醫協助。

第二警分局長陳家銘提醒，近日氣溫驟變無常，擁有特殊病史的民眾，若身體稍有不適千萬不可大意，務必回診檢查，常備藥隨身攜帶，並提醒隨行友人或以顯眼標籤標示，避免緊急時刻錯失搶救黃金時機，造成憾事。

台中市朱姓女子前天在北區KTV歡唱時，氣喘發作，幾乎快昏倒，警方協助她送醫。圖／第二警分局提供
台中市朱姓女子前天在北區KTV歡唱時，氣喘發作，幾乎快昏倒，警方協助她送醫。圖／第二警分局提供
台中市朱姓女子前天在北區KTV歡唱時，氣喘發作，幾乎快昏倒，警方協助她送醫。圖／第二警分局提供
台中市朱姓女子前天在北區KTV歡唱時，氣喘發作，幾乎快昏倒，警方協助她送醫。圖／第二警分局提供

氣喘 救護車 台中市

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