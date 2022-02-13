嘉義男涉越南按摩店做黑的 女友氣到跟蹤報警抓人

嘉義市1名女子前天晚間掌握男朋友去色情按摩，憤而打110檢舉；警方趕抵西區的越南按摩店，替她男友服務的小姐開門，她也闖入邊錄影蒐證，斥責「你開什麼查某（指嫖妓）！」男子雖衣著完整，低聲承認「做黑的」，越籍女服務生則不認性服務，不過當場查扣到用過的保險套，警方將採證後法辦。

據了解，30幾歲的男子、30歲女服務生當天疑以2500元，進行全套性交易，員警事後通知該家店的43歲阮姓女負責人到派出所製作筆錄，雖證物沒有殘留明顯體液，待比對DNA吻合，將阮女依妨害風化罪嫌函送，男子及女服務生依違反社維法裁罰。

警方查出，男子與女朋友11日晚間6點多，打電話檢舉嘉市西區某間越式按摩店經營色情，北鎮派出所員警抵達時門上鎖，女服務生衣著完整的出來應門。

不料男子的女朋友此時也趕抵，怒喊「我男友就是在裡面、把他叫出來」，警方詢問店是在做色情還是按摩的？女服務生說「我們單純做按摩的」，男子低聲說「做黑的」，女友當面斥責「你給我來開查某、是開什麼（台語）！」員警趕緊安撫情緒。

女友在現場告知警方，交往2、3年，最近每天都找不到男友，「故意跟蹤來的！」男友這陣子都常常來；女服務生則說，要聯絡老闆過來，發現女友在錄影，也回嗆「妳拍什麼啦，我可以告妳！」警方立即制止，要女服務生先到裡面房間，說「我們沒辦法讓你們吵來吵去，事情處理不完」。

女友後來在按摩店現場，質問男友「你現在要跟我回去，還是怎樣？」警方趕緊說，男子必須先回派出所；同時間，員警告知越籍小姐，有搜到「不應該的東西」，小姐仍一度想辯解，警也說「那都驗得出來！」