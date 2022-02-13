男子登雪山受傷 台中消防隊員上山救援需二天才能到達

一支登山隊伍今天攀登台中市和平區雪山雪東線，33歲郭姓隊員途中不慎跌倒脊椎受傷，隊員打電話向台中市消防局求救，台中市消防局已派員上山救援，但雪山下雪積雪深，消防隊員需走二天才能接觸到傷者，附近山友已先行趕往協助，合力將傷者搬運到緩坡處紮營待救。

台中市消防局表示今天上午接到報案，登山隊伍三人今天攀登雪山時，33歲郭姓隊員不慎滑落，意識清楚但脊椎受傷無法行動，摔傷地在雪東線10.4公里處，附近山友及高山志工已趕到現場，將傷者搬至10公里處，紮營待救。