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男子登雪山受傷 台中消防隊員上山救援需二天才能到達
一支登山隊伍今天攀登台中市和平區雪山雪東線，33歲郭姓隊員途中不慎跌倒脊椎受傷，隊員打電話向台中市消防局求救，台中市消防局已派員上山救援，但雪山下雪積雪深，消防隊員需走二天才能接觸到傷者，附近山友已先行趕往協助，合力將傷者搬運到緩坡處紮營待救。
台中市消防局表示今天上午接到報案，登山隊伍三人今天攀登雪山時，33歲郭姓隊員不慎滑落，意識清楚但脊椎受傷無法行動，摔傷地在雪東線10.4公里處，附近山友及高山志工已趕到現場，將傷者搬至10公里處，紮營待救。
消防局表示，今天下午高山氣候差，雪山仍下雪，空勤總隊直升機無法飛行救援，消防局先派和平、谷關分隊出動4名隊員徒步前往，到現場二天時間，抵達後也無法以人員搬運，需申請直升機吊掛。
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