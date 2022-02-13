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影／新北運將誇張違停擋待轉格 外送員「護路權」徒手壓制
新北市新店區日前有外送員不滿計程車違停在路口，擋到機車路線、讓自己難以待轉區，遂與對方爭論，雙方一言不合互毆，運將肋骨斷裂，外送員則是臉部等多處挫傷。運將事後提告傷害，警方依法究辦；然而運將違停事證明確，警方將開出最高1200元罰鍰。
據了解，潘姓外送員（27歲）6日深夜11點半行經新店區中興路三段時，欲左轉寶強路，待轉時赫然發現一台計程車大喇喇的違停在路口處，完全擋住機車左轉待轉路線，甚至險些發生車禍，於是停車上前質問「幹什麼？你為什麼要停在這？」
徐姓運將（54歲）當時正在等客人，不滿被嗆，上前回「怎樣，等人不能停一下嗎？」潘姓外送員不滿對方違規、口氣狂妄，持續跟運將激烈言語交換，雙方僵持不下。
運將不滿被說教，忍不住出拳毆打對方，潘男不堪被揍，也出拳回擊；雙方你來我往，潘男的安全帽甚至被打飛，最後運將重心不穩、被壓制在地，雙方才停止毆打。
民眾看見有人被打趴在地，紛紛上前關心，徐男起身後報警。徐男事後提吿傷害、妨害自由，警方受理究辦；經查，運將右側肋骨骨折、臉部多處挫傷，而外送員則是右耳、臉部及膝部挫傷。
新店警方表示，根據監視器畫面，計程車違停事證明確，將依道交條例第56條第一項，處以最高1200元罰鍰；並呼籲民眾，切勿貪一時方便，貿然違停路口。
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