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影／丹大林道開放機車 人車驚悚墜谷畫面曝光

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣信義鄉丹大林道從上月24日起開放二輪車輛進入，昨卻傳出騎士連人帶車墜谷，幸無生命危險，但是開放不到1個月以來的第2起騎士救援事故；而該林道開放後，18K碎石坡路段，摔車狀況頻傳，今也有相關畫面曝光，過程驚險；山搜義消透露，光昨天就摔了7台，大多摔車人沒事，但類似狀況恐會一再發生。

隨山林開放政策實行，林管單位調整山域管理方式，其中南投信義丹大林道能通往七彩湖和百岳六順山，是不少山友想探訪登山的夢幻路線，其權管單位南投林區管理處表示，考量通往丹大山區的林班道路非為林務局公告林道，目前無法源能限制機車進入或進行總量管制，今年1月24日起不管制二輪以下車輛進入。

而丹大林道開放二輪以下車輛進入，吸引不少車友騎車上山，但也傳出相關事故，南投縣消防局指出，昨上午10時許獲報，一名39歲李姓男子騎車行經該林道18K處時連人帶車摔落山谷邊坡急需救援，立即啟動山域救援機制調遣人車前往。

南投縣消防局第三大隊表示，當下調遣信義分隊消防員4人、義消8人、民力山搜1人，並通報林務局共出動約15人，搜救機車4輛、勤務車及救護車各1輛馳援，並將受傷李男救起送醫，而其身體多處擦傷，且疑有骨折，幸無生命危險。

然而，昨天的丹大林道人車墜谷卻非單一事故狀況，今天也有其他行經丹大林道摔車墜谷的畫面曝光，影片中地點同樣在丹大林道18K處碎石坡路段，而騎乘藍色大野狼的騎士疑重心不穩，連人帶車翻落谷坡，車友驚聲尖叫，還好他翻滾途中有停住，一旁工作人員迅速滑下坡谷拉住人，人才沒摔下山谷，過程相當驚險。

協助救援的山搜義消透露，丹大林道開放後，摔車事故狀況多，像昨天（12日）就摔了7台，但大多摔車人沒事，才沒出動救援，而昨天那起事故則是開放不到1個月以來的第2起，憂心之後類似的狀況還會再發生，相關單位應要注意防範。

對此，南投縣消防局表示，丹大林道地勢險峻且路況崎嶇，步行都有潛在危險，騎車風險更大，若不熟路況，切勿輕易騎車前往，以確保自身安全；南投林管處也強調，該林道沿線地質脆弱易落石坍方，山友應做好風險評估，避免意外發生。

南投縣信義鄉丹大林道從上月24日起開放二輪車輛進入後，人車墜谷狀況頻傳。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉丹大林道從上月24日起開放二輪車輛進入後，人車墜谷狀況頻傳。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉丹大林道從上月24日起開放二輪車輛進入後，人車墜谷狀況頻傳。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉丹大林道從上月24日起開放二輪車輛進入後，人車墜谷狀況頻傳。圖／南投縣消防局提供

南投 山友

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