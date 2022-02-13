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新北瓦斯氣爆老翁命危 臥室床邊發現瓦斯桶氣已洩光

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區大同南路今天下午1時許發生的民宅瓦斯氣爆事件，消防局撲滅火勢之後發現臥室床邊有1個瓦斯桶，未接管且氣已洩光，1名年約70歲老翁躺在旁邊嚴重燒燙傷，疑點重重，有待進一步鑑識調查。

事故現場在大同南路117巷，此處巷弄非常狹小，兩側多半是4層樓的連棟式老舊公寓，頂樓幾乎都有加蓋違建。報案人於下午1時17分左右聽見巨大爆炸聲響，看見頂樓陽台冒煙，但是沒有看到火光。

三重消防分隊人車趕抵，立刻布設水線上樓，發現5樓加蓋違章失火，且頂樓水管被震破，迅速滅火之後，從5樓加蓋屋內臥室救出1名年約70歲老翁，全身90%以上面積二度燒燙傷，意識模糊由救護車送往北市馬偕醫院救治。

不尋常的是，事故現場臥室床邊擺了1個瓦斯桶，未接管、氣閥全開，且瓦斯已經洩光，老翁被發現時受傷躺在旁邊。因瓦斯氣爆造成房屋燃燒面積約10平方公尺，詳細的爆炸原因尚待進一步鑑識調查。

事故現場巷弄狹小，消防車從巷口接管送水。記者林昭彰／翻攝
事故現場巷弄狹小，消防車從巷口接管送水。記者林昭彰／翻攝
發生瓦斯氣爆的民宅，門窗被震壞變形。記者林昭彰／翻攝
發生瓦斯氣爆的民宅，門窗被震壞變形。記者林昭彰／翻攝
5樓加蓋違建發生瓦斯氣爆，鐵皮被炸飛掉落巷內。記者林昭彰／翻攝
5樓加蓋違建發生瓦斯氣爆，鐵皮被炸飛掉落巷內。記者林昭彰／翻攝
發生瓦斯氣爆的是5樓加蓋違建。記者林昭彰／翻攝
發生瓦斯氣爆的是5樓加蓋違建。記者林昭彰／翻攝

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