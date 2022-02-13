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春節出遊超速傷荷包 台南過年期間共取締3209件

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警察局交通大隊統計，今年春節連續假期期間，從1月29日至2月6日固定測速桿取締超速件數共達3209件，顯示仍有許多駕駛人開車出遊，卻忘了要遵守道路速限行駛。警方今天提醒駕駛人，要隨時注意做好速度管理，才能確保自身及他人行車安全。

交通大隊說，其中前5名開紅單件數依序為安南區安吉路3段近安順庄大道477件、安南區公學路6段418號前475件、南區中華南路近西門路口410件、南區永成路2段369號往南70公尺處402件、安南區安明路近北汕尾路口285件。

交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，建置在南市龍崎區市道182線22公里至28公里之間的「區間平均速率科技執法設備」，從今年1月28日啟用後到2月6日偵測，計有偵測到197件超速案件。

陳宇桓說，行車車速除了與駕車風險成正比外，更與肇事嚴重性成正相關，也就是說車速越快越容易發生車禍，如發生車禍，災情是會更嚴重，駕駛人要隨時注意做好速度管理，才能確保自身及他人的交通安全。提醒前來南市旅遊觀光的民眾，開心駕車出遊之際，請不要危險超速，保障行車安全。

台南市警察局交通大隊統計，今年春節過年連假期間固定測速桿取締超速共達3209件。圖／台南市交通警察大隊提供
台南市警察局交通大隊統計，今年春節過年連假期間固定測速桿取締超速共達3209件。圖／台南市交通警察大隊提供

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