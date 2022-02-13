春節出遊超速傷荷包 台南過年期間共取締3209件

台南市警察局交通大隊統計，今年春節連續假期期間，從1月29日至2月6日固定測速桿取締超速件數共達3209件，顯示仍有許多駕駛人開車出遊，卻忘了要遵守道路速限行駛。警方今天提醒駕駛人，要隨時注意做好速度管理，才能確保自身及他人行車安全。

交通大隊說，其中前5名開紅單件數依序為安南區安吉路3段近安順庄大道477件、安南區公學路6段418號前475件、南區中華南路近西門路口410件、南區永成路2段369號往南70公尺處402件、安南區安明路近北汕尾路口285件。

交通警察大隊代理大隊長陳宇桓表示，建置在南市龍崎區市道182線22公里至28公里之間的「區間平均速率科技執法設備」，從今年1月28日啟用後到2月6日偵測，計有偵測到197件超速案件。