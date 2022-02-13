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鹽水蜂炮綁炮突起火竄燒 2車受波及
台南市鹽水區今天中午傳出2座炮城起火，延燒2輛車，幸無人受困，初步調查為屋主在綁蜂炮時突然引起，詳細原因由警消調查中。
這起火警發生在中午12點多，鹽水區中山路點心城一戶商家在綁蜂炮時，突然鞭炮聲四起竄出火光延燒至旁邊車庫，有2輛停在車庫內轎車賴不及駛離，造成後車廂及後保險桿受惡火波及。
台南市消防局調派鹽水、新營、柳營、後壁共10車、25名消防隊員趕至阻絕火勢蔓延，13點20分控制火勢，約12點45分撲滅。
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