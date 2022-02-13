鹽水蜂炮綁炮突起火竄燒 2車受波及

南投縣信義鄉丹大林道從上月24日起開放二輪車輛進入，昨卻傳出騎士連人帶車墜谷，幸無生命危險，但是開放不到1個月以來的第2起騎士救援事故；而該林道開放後，18K碎石坡路段，摔車狀況頻傳，今也有相關畫面曝光，過程驚險；山搜義消透露，光昨天就摔了7台，大多摔車人沒事...

2022-02-13 15:54