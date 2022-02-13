嘉義水上一天兩火警 知情人士透漏：全因「它」而起

嘉義縣水上鄉今凌晨連兩起火警，分別發生在柳林村1間咖啡廳及回歸村北回國小，兩者間隔僅約6分鐘，所幸勤指中心調派其他分隊支援，迅速撲滅火勢，知情人士透漏兩者火災起因均為延長線上乘載多電器導致電線走火，縣消也呼籲民眾長時間離開，務必將電源拔起。

嘉義縣消防局指揮科今天凌晨1點36分獲報，指水上鄉柳林國小對面1間咖啡廳1樓後面發生火災，派遣水上、鹿草、等6分隊共，14車35人前往搶救抵達現場後發現3樓陽台竄出陣陣濃煙，陽台有4位民眾受困等待救援。

消防隊員兵分多路，布水線並架梯搭救受困4人，據了解，受困民眾為經營咖啡店老闆、老闆娘和兩名小姊弟，分別為46歲和25歲許姓男子和42歲鄒姓及歲許姓男子，4人未受傷拒絕送醫，燃燒面積約10平方公尺，火勢於2點5分熄滅。

據案發時隔僅約6分鐘，嘉義縣消防局凌晨1點42分再獲報，指水上鄉回歸村北回國小內發生火警，據報案民眾指稱現場有濃煙竄出，立即調派太保、祥和等分隊前往搶救，救災人車抵達現場確認為1樓辦公室內起火並竄出濃煙。

消防隊員研判起火面積約3平方公尺立即布水線搶救，火勢於2時42分完全熄滅，無人員傷亡。一天連兩起火警，有參與搜救隊員表示，兩處起火點均為延長線，疑似使用者離開後，電器仍繼續運轉，延長線超過負荷導致起火。