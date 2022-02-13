罰單車牌A誤植Z！ 騎士酸差很多 警撤單並懲處製單警員

高雄楠梓警分局員警日前於楠梓區高楠公路取締車速，因路段限速40公里，取締一名時速達69公里違規超速的騎士，事後騎士收到罰單，發現車牌中英文字「A」被打成「Z」，並將此事PO文，引起網友熱議。對此，警方將撤銷車牌誤植罰單，也針對製單的警員依規定懲處。

何姓網友昨天於臉書「爆料公社」貼文，「別鬧了，A跟Z差很多好嗎？」並附上罰單照片，照片車牌為M「A」X○○○○，但罰單上的車牌卻被寫成M「Z」X○○○○。

貼文一出引起網友熱議，「因為開單的想ZZZ了」、「是沒人材了嗎，眼殘的能當警察」、「鍵盤A，Z是鄰居」、「警察累了」、「她沒喝蠻牛!」、「她把英文老師教的都還給她了」、「可能疫苗打AZ」。

事後楠梓警分局也於貼文底下回應，有關反映事項，經分局交通組查處，該件超速違規案疑為車號誤植，將主動函文監理單位撤銷舉發，針對違規事實的部分，將會重製罰單，交由違規騎士。