「用生命做酒測」警喊加油 男爛醉騎車撞樹遭送辦

桃園市一名男子昨天與友人在公園飲酒，結束後想騎機車離開卻遭朋友勸阻，一番爭吵後他仍執意騎車，卻一頭撞上樹叢，正好被獲報到場的員警目睹；男子因爛醉無力，努力吹氣數次才終於測得酒測值1.1毫克，嚴重違規，警詢後被依公共危險罪移送法辦。

桃園警分局指出，大樹派出所昨天下午2時接獲報案，指陽明公園內有民眾發生口角爭執，請員警到場協助處理。

員警抵達現場，發現公園內有兩名男子正在爭執，其中一名騎乘機車的陳姓男子（67歲）看到警察，馬上騎上機車往反方向「落跑」，卻不慎一頭撞上樹叢；員警見狀，立即上前攔下他。

警方釐清前因後果，得知陳男與友人在公園喝酒，結束後想騎機車離開時，遭友人攔阻勸告勿酒駕，因此發生爭執。

員警請陳男配合酒測，由於陳爛醉如泥，數次因吹氣量不足失敗；陳男不斷嚷著他「是用生命吹氣」，怎麼會失敗？眾員警耐心替他施測，一邊替他「加油」，終於助他完成測試，酒測值高達每公升1.1毫克，嚴重超標，連陳自己都嚇到，全案依公共危險罪將他移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，警方維護民眾生命安全的決心不容挑戰，將持續加強執法力度，貫徹酒駕零容忍政策，呼籲民眾切勿以身試法！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康