嘉縣民宅火警4人受困 消防架梯順利救出

嘉義縣水上鄉柳鄉村一處民宅今天凌晨發生火警，救災人車趕抵，現場濃煙密布，屋內一家4口受困在3樓窗台待救，消防員立即架梯將4人救下，均未受傷；起火原因待釐清。

嘉義縣消防局於凌晨1時36分接獲報案，指水上鄉柳鄉村柳子林發生住宅火警，據報現場有4名民眾受困在3樓，立即派遣水上、鹿草、太保、三和、雙福、祥和等6分隊人車前往搶救。

水上分隊分隊長呂詠祺接受中央社記者電訪表示，消防人員趕抵時，起火民宅內濃煙密布，立即架梯先將受困在3樓窗台的4名民眾救下，分別是屋主許姓男子及妻子、一對兒女，所幸均未受傷，並婉拒送醫，現場火勢於凌晨2時5分熄滅。

呂詠祺指出，現場為經營咖啡店，起火點在1樓的吧台，起火原因須進一步調查釐清。

另外，水上鄉回歸村的北回國小於凌晨1時42分也發生火警，現場有濃煙竄出，消防局調派太保、祥和等分隊搶救，救災人車抵達現場，發現北回國小1樓辦公室內起火燃燒並有濃煙，火勢於凌晨2時42分熄滅，無人員傷亡。