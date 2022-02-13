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他騎機車跑阿婆灣 失控撞護欄跌落3樓高邊坡
嘉義縣台3線306K附近今天上午傳車禍，1名20多歲男子騎乘機車出遊、跑山，南下行經阿婆灣附近時，疑似不諳路況加上天候狀況不穩、能見度差，機車失控撞路邊護欄，車輛卡在護欄縫隙中，男子則跌落約3層樓高邊坡、動彈不得。
行經車輛見狀報案，嘉義縣消防局今天上午9點28分獲報，出動三和及中埔分隊救護車和器材車到場，試圖用吊掛方式將男子救出，據轉述，隊員呼喊男子時有聽到回應，研判對方意識清楚、生命跡象穩定。詳細事發原因仍待警方釐清。
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