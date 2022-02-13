北海岸自撞翻車 駕駛一度拒測 酒精濃度逼近1

新北市李姓男子今早駕駛廂型車在北海岸台2線萬里區頂寮路段翻車，員警到場調查事故原因時，李男拒絕酒測，被帶回警局製作筆錄時，才同意接受吹氣酒測，酒精濃度為每公升0.99毫克，警方將依公共危險罪嫌送辦。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心緊急救援今天上午7點4分接獲報案，一輛廂型車失控疑不慎擦撞道路中央分隔島後，側翻在台2線萬里區頂社1號前車道上。出動金山、萬里分隊共6車13人前往現場，發現年約60歲李男意識清醒，協助脫困後。他對消防員說無大礙，婉拒送醫。

員警到場處理時，要求李男接受酒測，他以自撞等理由拒絕。李隨後被帶回金山交通分隊製作筆錄，釐清事故原因時才接受酒測，數值顯示呼氣酒精濃度達0.99，涉犯公共危險罪。

金山警分局表示，酒後駕車當事人多半抱持飲酒不多或是酒精已經消退，不會發生交通事故或是遭到攔檢觸法。提醒民眾為了自身和他人安全，切勿心存僥倖以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康