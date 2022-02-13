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台2線不平靜 北海岸今晨翻車 基隆段昨晚也翻車5人受傷
新北市北海岸台2線萬里區頂寮沙灘路段今晨發生車禍，一輛廂型車側翻在車道上，駕駛人受困車內。消防人員趕到現場，協助他脫困，未見明顯受傷，事故原因由警方調查。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心緊急救援今天上午7點4分接獲報案，一輛廂型車失控疑不慎擦撞道路中央分隔島後，側翻在台2線萬里區頂社1號前車道上。
消防局出動金山、萬里分隊共6車13人前往現場，發現70多歲的男性駕駛人意識清醒，受困車內。消防員協助他脫困後，對方表示無大礙，婉拒送醫。
台2線基隆市武聖街口昨天深夜近11點也發生翻車車禍，一輛車在車道上四輪朝天。基隆市消防局派遣安樂、中山、百福、仁愛分隊合計6車16人前往搶救，將5名受傷民眾送醫急救。
這起事故因有油汙溢漏，影響行車安全。環保局清潔隊員到場清理清汙，並在今日凌晨0點多，警方連絡拖吊車將事故車移除，才恢復雙向通車。
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