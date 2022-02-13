電動機車倉庫凌晨延燒 南市消防隊救火3小時到天亮

台南市永康區民族路一處鐵皮倉庫今天凌晨近2點傳出火警，火勢凶猛竄燒，約1400平方公尺建物及屋內多處電動車付之一炬，消防隊員漏夜打火，歷經3小時餘將火勢撲滅，幸無人傷亡，詳細損失及起火原因，後續由消防局調查中。

台南市消防局是在今凌晨1點58分獲報，永康區民族路一處工廠鐵皮屋冒出明火，大灣消防分隊趕至已全面燃燒，緊急請求支援，經查為康騏電動機車倉庫，消防局前後增派五批次增援，共出動36輛消防車88名打火弟兄趕往灌救，因應救火需求，也出動空拍機拍攝。