彰化市倉庫祝融肆虐 猛烈火勢伴爆炸聲嚇壞居民
彰化市大埔路一處堆放禮儀物品、娃娃機台、建築材料的倉庫昨天深夜起火，猛烈火勢照亮夜空，消防車警鈴聲引起不少居民關心，經消防隊拉起多條水線灌救，今天凌晨撲滅火勢。
彰化市立殯儀館附近一處倉庫昨天深夜發生大火，紅紅火光照亮夜空，伴隨疑似爆炸聲響，嚇壞不少居民，根據民眾錄影畫面可見遠方建物陷入火海，濃煙隨著火光直竄天際，嚇得民眾驚呼「好恐怖，還在爆」；火警初期還有居民指是幼兒園發生大火，所幸為誤傳。
彰化縣消防局今天凌晨發布訊息表示，12日深夜11時26分受理彰化市大埔路一處堆放禮儀物品、娃娃機台、建築材料的倉庫火警，派遣各式消防車24輛、50人趕往搶救，今天凌晨0時58分火勢撲滅，燃燒面積500平方公尺，火場無人受傷及受困，起火原因待查。
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