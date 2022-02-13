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基隆台二線武聖街口自小客翻車 5人輕重傷救出送醫
基隆市台二線54.5公里武聖街口，昨晚近11時，一輛自小客翻車，車上5人受傷，消防局獲報前往搶救，陸續救出送往基隆長庚醫院，警方調查，疑車速過快翻車，是否酒駕還要釐清，警方採證調查處理。
基隆市消防局119昨晚10時49分獲報，北濱武聖街口台2線54.5公里處一輛自小客翻覆，四輪朝天，撞擊力道大，零件散落一地，車上有多人受困。
消防局派遣安樂、中山、百福、仁愛分隊合計6車16人前往搶救，現場由轄區安樂分隊小隊長廖建民指揮搶救，共計5名傷者已陸續送長庚醫院。消防局表示，5人輕重傷不等，現場因車禍導致路面油汙通報環保局協助處理。
警方說，員警到場採證及協助管制交通，為自小客車翻車，肇事原因還要調查釐清。
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