台大教授兒買書被騙16萬！ 學生受騙攀升 沒錢拿私照換

去年全國逾4萬3000人淪詐騙受害者，學生族群就佔約一成、4334人。有台大教授孩子買書被騙走16萬，也有國中生買遊戲點數被騙，甚至還有學生上傳性私密影像與詐騙者利益交換。詐騙手法日新月異，有國小教師形容「快如病毒碼更新」，若詐騙集團能成功突破學生心防，根本防不慎防。

根據教育部與警政署統計，去年全國學生詐騙受害者又以大學生3749人為大宗，高中452人次之、國中132人位居第三。從歷年數據可見，學生身份的詐騙受害人正逐年增加。

台大應用力學研究所教授王立昇的兒子王道如今年大學四年級，他去年11月在知名書局網購書籍，卻一口氣被騙走16萬5000元，事後雖有報警，至今仍沒下文，積蓄被騙走也只能「自認倒楣」，事後還有詐騙集團利用相同手法要騙家人，好在已有「前例」，才沒損失慘重。

王道如回顧事發經過，他說，自己曾在某知名書局網購圖書，未料卻有詐騙集團疑似竊取個資，來電告知多了20筆訂單要取消，接著便接到一通「＋886」開頭的郵局來電，聲稱要在匯款金額欄輸入代碼，並要求前往操作ATM、超商代碼繳費才能取消訂單，原以為匯出的款項會再退回，沒想到電話再也打不通。

不僅大學生被騙，就連國、高中生都是詐騙集團的進攻對象。陳先生家有一名國三生，先前孩子購買遊戲點數，前後多次用手機小額支付，事後賣家失聯，一共損失2萬多元，孩子才發現自己被騙，主動向家人承認後，父子倆才趕緊找上警察，目前仍查不出兇手。

也有詐騙集團看準孩子經濟能力有限，要求孩子用性私密影像進行利益交換。全教總副秘書長李雅菁表示，先前曾有學生為了獲得遊戲卡，將自己的私密影像傳給對方，用照片換取遊戲卡。她說，孩子對身體被碰觸的界線比較敏感，卻認為拍照影響不大，容易忽略嚴重性。

學生受騙案件逐年攀升，甚至有學生還沒出社會就背負債務。實際上，中小學長期藉由朝會、課程進行反詐騙防治宣導。一名國小教師卻無奈地說，詐騙集團手法「快如病毒碼更新」，例行宣導就是「信者恆信，不信者恆不信」，敏感的孩子也可能被突破心防而受害。

教育部表示，將透過各級警政聯繫會報合作，強化反詐騙通報聯繫。另也持續更新「中小學網路素養與認知網站」，內容涵蓋辨識網路詐騙、網路沉迷認知、網路禮儀等，培養學生善用數位科技能力，並鼓勵全國學生參加全民資安素養自我評量網路活動，透過自我檢測方式，增強對網路詐騙認知。

孩子人手一「機」，網路卻也成為詐騙溫床。兒福聯盟發言人李宏文表示，不管是老師、家長，都要教孩子面對網路危機，首先要養成自我保護能力，建議可利用時事案例加強數位素養，可進行情境演練，釐清什麼事該做與不該做，畢竟孩子可能成為被害人，也可能成為加害人，必須多加留意。

李宏文也說，歹徒往往會佈局一段時間才收網，因此家長應早期與孩子建立「無話不談」的關係，早期發現早期介入，若能及早發現孩子不對勁，還來得及懸崖勒馬。倘若不幸遇上詐騙，家長也要掌握「不暴怒、不責罵、不批判」三原則，沒有人想成為受害者，家長孩子可以一起面對。

在詐騙風暴過後，李宏文建議家長要了解孩子的復原狀況。他舉例，部分孩子受騙後可能淪為校園討論對象，卻也可能構成霸凌，老師、家長應關注孩子的校園人際關係、課業表現等，讓他能回歸日常生活，讓孩子能正向看待這段歷程。