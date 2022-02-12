台中男妄想「虎年偷虎爺」改運 向警懺悔認罪求原諒

台中龍井陳姓男子因欠債及腳傷，認為命運不好，日前到梧棲區達天宮竊取虎爺想改運，甚至擲筊20分鐘，擲出「聖筊」後才偷走，怎料回家後雙腳傷況更加嚴重，自覺遭神明處罰，遭警方查緝到後，自知難逃法網，投案懺悔，遭依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

據了解，台中龍井陳男(50歲)長期積欠債務，加上雙腳紅腫疼痛，自認為命運不好，因此於11日中午12時許，騎乘電動機車到梧棲區達天宮，打算偷走土地公座騎「虎爺」，希望能藉此「改運」。

達天宮廟方發現虎爺神像遭竊後，隨即報請警方調查，查閱監視器畫面。從畫面中發現，在抱走虎爺神像前，陳男還誠心誠意的向神明膜拜擲筊，但都接連收到「笑筊」，擲了約20分鐘後，終於得到「聖筊」，這才將虎爺神像抱回家中。

警方循線查到陳男後，發現他人正在醫院接受治療。見到警方上前，他便隨即投案；詢問後才得知，張男原以為偷神像回家後，就會受到神明保佑，怎料，運氣非但沒變好，自己的腳傷反而更加紅腫疼痛，自認遭到神明懲罰，跑到醫院接受治療，又見到警察找上他，便立即認罪懺悔，將「虎爺」歸還予廟方，希望求得原諒。警方訊後，將陳男依竊盜罪嫌，函送台中地檢署偵辦。