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台中男妄想「虎年偷虎爺」改運 向警懺悔認罪求原諒
台中龍井陳姓男子因欠債及腳傷，認為命運不好，日前到梧棲區達天宮竊取虎爺想改運，甚至擲筊20分鐘，擲出「聖筊」後才偷走，怎料回家後雙腳傷況更加嚴重，自覺遭神明處罰，遭警方查緝到後，自知難逃法網，投案懺悔，遭依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。
據了解，台中龍井陳男(50歲)長期積欠債務，加上雙腳紅腫疼痛，自認為命運不好，因此於11日中午12時許，騎乘電動機車到梧棲區達天宮，打算偷走土地公座騎「虎爺」，希望能藉此「改運」。
達天宮廟方發現虎爺神像遭竊後，隨即報請警方調查，查閱監視器畫面。從畫面中發現，在抱走虎爺神像前，陳男還誠心誠意的向神明膜拜擲筊，但都接連收到「笑筊」，擲了約20分鐘後，終於得到「聖筊」，這才將虎爺神像抱回家中。
警方循線查到陳男後，發現他人正在醫院接受治療。見到警方上前，他便隨即投案；詢問後才得知，張男原以為偷神像回家後，就會受到神明保佑，怎料，運氣非但沒變好，自己的腳傷反而更加紅腫疼痛，自認遭到神明懲罰，跑到醫院接受治療，又見到警察找上他，便立即認罪懺悔，將「虎爺」歸還予廟方，希望求得原諒。警方訊後，將陳男依竊盜罪嫌，函送台中地檢署偵辦。
達天宮供奉的土地公已有175年歷史，據傳，嘉慶皇帝遊台灣時，行經梧棲，遇上狂風暴雨遭海水倒灌沖走，幸得1位老翁相救；嘉慶皇帝十分感恩這位老翁，卻查無其身分，直至行經達天宮時，看見宮中供奉的土地公，竟神似該名老翁，得知土地公顯靈相救，便封其為「護國大宰相」，流傳至今。
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