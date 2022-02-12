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配槍航警兼檢查托運行李勤務？ 航警局駁斥

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義航空站航警局高雄分局嘉義分駐所，遭人向媒體爆料疑遭上級「整肅」，最近4名員警遭調動，才補2名員警，致警力不足，備勤航警配槍兼服託運行李檢查勤務，遭旅客質疑「台灣變成警察國家？」高雄分局長黃能清否認警力不足，嘉義分駐所警力超編，合理調整，有警員請喪假，備勤警員佩槍上線，這是偶發情形，非常態。

有人向媒體爆料指稱，航警局高雄分局長黃能清去年藉疫情因素，認為嘉義航站航班減少，航警沒必要加班，減少超勤津貼時數，致值班人員減少，影響勤務及突發事件應變。

爆料者說，嘉義分駐所原有警力14名，被調走4名後，補1名巡佐、1名女警，共12名，女警不能值宿加上又有人請喪假，目前值班警員1名，巡邏警員1名，單警巡邏下，若遭遇狀況，警力恐不足應變，不希望鐵路警察李承翰在台鐵列車處理逃票事件遭刺身亡悲劇重演，籲警政署正視此問題。

黃能清說，嘉義航空站屬小型機場，每天1航班來往馬公，每周有3航班來往金門，每天值勤3小時，航警12人就足夠，14人超編，減2人，合理調整人力，最近有警員請喪假，才有備勤佩槍警員上線，兼服托運行李檢查勤務，配槍對旅客並無影響，也能立即處理危安事件。

黃能清表示，查勤非刁難，調整職務人力，考量各單位勤務安排及公平性，爆料人利用佩槍執勤及警力調整，借題發揮，大作文章，「員警佩槍執勤怎麼會被視為警察國家？」嘉義航站主任林益興說，尊重航警對警力勤務調派及安全檢查執勤，航站未接獲旅客投訴員警，佩槍執勤是警察國家作為；立榮航空嘉義辦事處也說，未接獲旅客投訴員警佩槍執勤不妥。

嘉義航空站航警局高雄分局嘉義分駐所，遭人向媒體爆料疑遭上級「整肅」，最近4名員警遭調動，才補2名員警，致警力不足，備勤航警配槍兼服託運行李檢查勤務。記者魯永明／翻攝
嘉義航空站航警局高雄分局嘉義分駐所，遭人向媒體爆料疑遭上級「整肅」，最近4名員警遭調動，才補2名員警，致警力不足，備勤航警配槍兼服託運行李檢查勤務。記者魯永明／翻攝

嘉義 警察

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