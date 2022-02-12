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台南鬧區有裸男 被警逮到竟稱：我就是喜歡這樣！
台南市鬧區出現遛鳥俠。有民眾10日晚間10時在中西區公園路附近，拍到有個阿伯夾著酒瓶，裸體亂跑，PO上社群網路，提醒路過民眾小心。市警二分局民權派出所據報後在北區成功路上廟宇附近找到他，這名60多歲阿伯回答「我就是喜歡這樣！」，警方認他已違反社會秩序維護法，函送法辦。
當時路過民眾發現後，拍下一絲不掛阿伯的背影，手夾酒瓶在鬧區街頭閒逛，PO上「台南人街頭巷尾大小事」社群，有民眾說「不冷嗎？」；也有民眾形容他是「進擊的阿伯」；更有民眾指出「玩真心話大冒險輸了？」。
據了解，這名60多歲的阿伯10日當晚9時，先穿著四角褲在街上行走，巡邏員警發現後，好心告知他天冷穿衣服，然而，他不以為意且稱「不會冷」。未料，等員警離去後，他竟變本加厲脫下內褲，一絲不掛在街上行走，誇張行徑被路過民眾拍個正著。
民權派出所據報後，在北區成功路上廟宇附近找到他，他也不以為意，表示「我就是喜歡這樣！」，最後警方認他違反社會秩序維護法，函送法辦。
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