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影／疑未保持安全車距 左轉車慘遭曳引車撞上安全島
新北市今天發生一輛左轉汽車慘遭曳引車撞上安全島，還波及同向隔壁車道另一輛無辜汽車，疑曳引車未保持安全車距釀禍，所幸無人受傷，車禍確實事發原因，現由警方調查釐清中。
汐止警方今天下午3時20分許獲報，汐止區大同路3段發生一起追撞車禍，員警到場處理時，起因為由基隆往汐止方向行駛在內側車道的曵引拖板車駕駛呂姓男子（61歲）發現前方駕駛汽車的簡姓男子（32歲）突然放慢車速，曳引拖板車閃避不及而發生追撞，還波及隔壁右側中線車道，由李姓男子（55歲）所駕駛的汽車。
由於撞擊力道猛烈，簡男汽車被撞後橫掛在中央分隔島上，李男因汽車左後側遭碰撞，整輛車180度調轉變成逆向在前方內側車道上，所幸3名駕駛均未受傷。
據了解，簡男因準備在前方約20公尺處路口迴轉，因此放慢車速往前行駛，又因呂男未保持安全車距緊跟在後方，煞車不及往右側閃躲，才會撞上簡汽車後，又波及行駛在隔壁中線車道的李男汽車。
轄區長安派出所員獲報迅速到場排除事故現場及疏導車流，並無造成車流壅塞情事，發生車禍事故3名駕駛酒測值均為零，並無酒駕亦無受傷，全案依交通事故程序辦理，警方同時呼籲駕駛用路人依速限行駛並保持安全距離，才能避免類似事故發生。
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