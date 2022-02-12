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高雄鼎金白骨身份找到了！ 初步判斷是輕生
高雄鼎金保安宮蝴蝶園附近山坡，今天下午1點多時，修剪樹木工人在工作時，意外發現有白骨埋在土堆中，嚇得報警；轄區警方三民二分局展開調查，找出白骨身份是一名年齡的陳姓男子，4年前由家人報失蹤，初步判斷死因是輕生。
據了解，今天下午1點多時，一名董姓工人在金獅湖公園蝴蝶園附近的登山步道旁，發現一人型頭骨，被埋在土堆、落葉之下，只有衣服露出，董男見到大事不妙，趕緊報警處理。
三民二警分局派員到場採證，在衣物中未發現證件，僅在條紋上衣內放有機車鑰匙，經警方交叉比對，確認頭骨身份是4年前2月被報失蹤人口的陳男（61歲），警方立即通知家屬前來確認無誤。
至於詳細死因，有待明天檢察官、法醫進行司法相驗釐清。
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