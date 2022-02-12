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知名幼兒園隱匿教保員虐童 中市重罰19萬勒令停招1年

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

麗喆國中小學附設幼兒園過年前爆發多名幼兒疑遭教保員不當對待，台中市政府初步查核結果出爐，該園除教保員不當對待幼生且隱匿外，尚有師生比不符規定、未具教保服務人員資格者入班，以及進用外師分科教學等多項違規，教育局累計開罰19萬元，因該園未能善盡保護措施，違規情節重大，依幼兒教育及照顧法等相關規定裁處該園停招1年。

台中市西屯區名校「麗喆雙語學校」附設幼兒部中班家長，上月在民代陪同下開記者會，踢爆全班20名幼童「半數以上」輪流被女教保員「施暴」，且時間長達一兩年。教保員看幼兒吃太慢、不午睡、嘔吐等，動輒拖到廁所暴打，甚至當其他孩子的面就甩耳光，還騙小朋友有「小眼睛」跟著，不能告訴家長被打，逼幼兒說謊。

教育局表示，麗喆國中小學附設幼兒園身為著名教保服務機構，本應善盡照顧幼生責任，營造溫暖安全的學習環境供幼兒快樂成長，竟發生園內教保員不當管教幼生，且相關行政人員知悉案情卻隱匿未報，且經教育局派員稽查後發現，園務管理尚有多項違規，故決定嚴懲，並勒令停招1年。

教育局強調，幼生安全是任何幼教政策推動的基礎，絕不容許遭受侵害，針對教保服務人員涉嫌兒虐、教保服務機構管理失當、逾期通報等情事，教育局必依規懲處，決不寬貸。

另外，部分家長反映該園幼兒已出現部分心理及行為異常反應，教育局已安排專業心理諮商人員入班進行幼生團體輔導，並且已規劃辦理家長心理輔導課程，透過專業的諮商師協助家長進行心理調適及增益親職教養知能，教育局將陪伴家長一起走過難關，共同協助幼兒從這次事件所帶來的陰影中復原，並嚴格監督該園立即改善各項違規事項。

教育局呼籲，絕對無法容忍任何對幼生身心不當影響的行為，也一再透過各種會議及訪視稽查宣導正向管教的重要性，以確保幼生安全受教環境。

未來將持續督導各園應以溫暖、正向態度實施教保服務，建立與幼兒信賴關係，並再度重申台中市教保服務零體罰原則，教保服務機構或教保服務人員違法體罰絕對予以嚴懲與重罰，且依法公告名稱及負責人姓名，切勿以身試法。

麗喆雙語學校幼兒部家長上月控訴教保員施暴，家長自責沒有及時發現。記者陳秋雲/攝影
麗喆雙語學校幼兒部家長上月控訴教保員施暴，家長自責沒有及時發現。記者陳秋雲/攝影

教育局 台中市 幼兒園

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