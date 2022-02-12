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罹難山友卡台東轆轆溫泉深潭2月 國軍爆破隊加入打撈

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉轆轆溫泉去年12月發生許姓及羅姓山友不幸遭急流沖走，遺體至今卡在深潭2個月，家屬原本打算年前打撈，但因深潭水流及吸力大，警消及民間搜救隊伍評估風險過大，遲遲未能順利打撈，不過，軍方爆破單位本月10日加入打撈作業，但因山區水位湍急混濁，未能順利進入深潭。

「水位太湍急了！根本無法溯溪到失蹤點。」參與打撈的員警說，過年期間山區都有下雨，10日和軍方爆破隊員搭黑鷹直升機上山，抵達將落點準備溯溪到第2處深潭時，發現水流過大，而且水質混濁，不僅沒辦法溯溪，評估下水也不可能看見水下狀況，隔天就先撤離，待水位趨緩研議再上山。

許男、羅男及杜男等3名山友，於去年12月10日前往海端鄉大崙溪上游的轆轆溫泉旅遊，原本12日返回，未料，家屬遲未聯繫上3人，擔心發生意外，13日報警處理。警消據報當天前往搜救，途中遇到其中一位同行受傷，且迷途的杜男，他向搜救人員表示，在11日溯溪途中，許、羅兩人不幸遭急流沖走。

警消及民間救難單位展開搜救，最後利用水下攝影設備，於同年12月17日在距離轆轆溫泉下方約50公尺處的深潭，拍攝到人影卡在3米深的石縫中，但由於當時水流相當湍急，加上高山水下環境與平地大不同，搜救人員經評估後，認為貿然下水恐發生意外，因而暫緩打撈行動。

而家屬原本打算在今年農曆年前打勞遺體返家，希望相關單位能協助，國軍派出海軍兩棲偵搜大隊爆破隊加入打撈，本月10日會同警方搭乘空勤黑鷹直升機上山，但因山區水位湍急混濁，未能順利進入深潭，11日先暫時撤離。關山警分局今天表示，待溪水位趨緩後，邀集相關單位研議打撈方案。

台東縣海端鄉轆轆溫泉去年12月發生許姓及羅姓山友不幸遭急流沖走，遺體至今卡在深潭2個月，軍方爆破單位本月10日加入打撈作業，但因山區水位湍急混濁，未能順利進入深潭。圖／台東縣消防局提供
台東縣海端鄉轆轆溫泉去年12月發生許姓及羅姓山友不幸遭急流沖走，遺體至今卡在深潭2個月，軍方爆破單位本月10日加入打撈作業，但因山區水位湍急混濁，未能順利進入深潭。圖／台東縣消防局提供

溯溪 國軍

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