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台南兩男跑到嘉義工廠偷走價逾18萬電纜 警以車追人

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

農曆元月初九天公生，但台南兩名男子卻趁民眾忙碌之際，連夜偷走價值18萬元電纜，嘉義民雄分局員警昨天凌晨獲報後，以車追人於台南1處民宅將24歲李姓及侯姓嫌犯逮捕歸案，人贓俱獲全案依竊盜罪移送嘉義地檢署偵辦。

民雄分局員警昨天凌晨4點多左右接獲通報，指民雄鄉西安路上有工廠遭竊，廠主表示，開工時清點物資時發現戶外多捆總價值18萬電纜不翼而飛，疑似遭竊報警。警方組成專案小組，調閱沿線監視器，發現有輛小貨車涉重嫌。

警方以車追人，發現兩名涉案男藏匿台南市住處，經長時間埋伏守候，昨天下午4點多順利將兩人緝拿歸案，同時在貨車上起獲銷贓不及的大綑電纜，不到半天時間即破案，嫌犯供稱過年期間缺錢花用，才心生歹念同友人至工地竊盜。

民雄警分局長陳盈菖呼籲，工地、溫室及魚塭等大型用電處所，外露直徑較粗的銅線，容易成為竊嫌覬覦下手的對象，應加強補強照明設備、改善監視器死角及改變線路走線方式，以降低被竊風險，並要求轄內資源回收業者勿收受來路不明的銅線，如有發現不明人士兜售變賣，應立即通報警方

民雄分局員警順利在竊賊住處查獲贓物價值18萬元電纜線及犯案小貨車。記者莊祖銘／翻攝
民雄分局員警順利在竊賊住處查獲贓物價值18萬元電纜線及犯案小貨車。記者莊祖銘／翻攝

台南 監視器 嘉義

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