男子在台鐵列車車廂喊殺人 嘉檢依妨害秩序罪起訴

去年11月30日薛姓男子搭乘台鐵3167次南下列車，涉嫌在車廂內大喊「我要殺人」，車內乘客聽到後，待列車停靠嘉義縣水上鄉南靖站時旅客紛紛下車四散，薛男隨後被警方帶回偵辦；嘉義地檢署今天依妨害秩序罪嫌將他起訴。

年約49歲薛男在檢警偵訊時，辯稱並沒有講「我要殺人」等語，否認有任何恐嚇公眾犯行。但是檢警根據當時車廂內多名乘客的證述，並有現場及監視器畫面佐證，不採信薛男供詞。