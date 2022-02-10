男子在台鐵列車車廂喊殺人 嘉檢依妨害秩序罪起訴
去年11月30日薛姓男子搭乘台鐵3167次南下列車，涉嫌在車廂內大喊「我要殺人」，車內乘客聽到後，待列車停靠嘉義縣水上鄉南靖站時旅客紛紛下車四散，薛男隨後被警方帶回偵辦；嘉義地檢署今天依妨害秩序罪嫌將他起訴。
年約49歲薛男在檢警偵訊時，辯稱並沒有講「我要殺人」等語，否認有任何恐嚇公眾犯行。但是檢警根據當時車廂內多名乘客的證述，並有現場及監視器畫面佐證，不採信薛男供詞。
起訴書指出，薛男去年11月30日上午10點10分，自台鐵嘉義水上站搭乘台鐵3167號車次區間車欲前往高雄，行經水上站與南靖站間時，基於恐嚇公眾犯意，於該區間車的第4車廂內，對不特定乘客大聲嚷嚷「我要殺人」等語，以加害生命、身體之事，恐嚇車內乘客。
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