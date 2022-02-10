台中男子自主健康管理還剩5小時 外出歡唱遭查獲

台中市謝姓男子自國外返台後須完成自主健康管理，但他卻違反規定與家人至KTV唱歌，警方到KTV臨檢，當場查獲謝男還差5小時自主健康管理才期滿，要求他立即返家並移送裁處。

台中市警察局第三分局今天發布新聞稿表示，春節9天連假結束，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情雖穩定，警方仍持續針對KTV、電子遊藝場等營業場所執行臨檢，清查顧客及店員身分，並加強宣導落實政府防疫措施。

台中第三警分局立德派出所警網8日晚間針對轄內KTV臨檢時，查獲51歲的謝姓男子在自主健康管理期間，與家人一共7人到KTV歡唱慶生，違反現行防疫規定。

警方指出，謝男自國外返台後，2日完成集中檢疫出關，但須持續自主健康管理到9日零時，謝男被查獲時，距離自主健康管理期滿時間還差近5小時。

謝男向警方宣稱，在場同行者都是家人，他誤以為只要不搭乘大眾運輸工具，與家人到KTV歡唱無違反規定。

警方記錄現場情況後，要求謝男立即自行返家，並檢附相關資料報請衛生單位裁處。

警方提醒，依據中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者，可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩的公共場所等場域，並禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。

警方指出，違反相關規定者，可依傳染病防治法裁處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。