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除夕夜「弄獅」灑假鈔 前鎮警分局懲處10警共25支申誡

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警察局前鎮分局草衙派出所員警在除夕夜「弄獅」、「灑假鈔」等行為，被錄下Po上Line群組引起議論；前鎮警分局徹查違反勤務規定相關員警，今天確定將針對在場相關人等，共10人、記25支申誡懲處，將報請警察局核定。

草衙所員警在除夕夜時，員警們享用年夜飯過後，拿出獅頭「弄獅」、再拿出玩具槍灑假鈔，還有人將假鈔拿起，塞進褲擋中，影片一被po上派出所內公務群組，就被轉傳，在全台警界群組流傳。

前鎮警分局表示，分局在第一時間立即查處，對於草衙所勤務時間，因勤務未落實、拍攝雨公務無關不雅影片上傳公務群組等，依員警違反勤務紀律、警察機關使用即時通訊軟體注意事項規定及幹部未善盡內部管理責任，進行究責。

前鎮分局指出，經調查同仁在吃完年夜飯活動後，傍晚6點到晚上8點勤務脫班及怠勤部分共處分申誡13次、拍攝公務無關不雅影片上傳公務群組共處分申誡6次、幹部未善盡內部管理共申誡6次，合計10人、25次申誡，將報請警察局核定。

前鎮警分局長陳志榮強調，除此次草衙所員警除夕夜勤務未落實依情節議處個案外，春節期間相當肯定同仁堅守崗位，全力維護轄區治安與交通，局長黃明昭與各級長官自除夕夜至初五春節期間也陸續至各派出所慰問，感謝員警在交通、治安、疫調等各項勤務投入努力。

前鎮分局草衙所員警在除夕夜開心弄獅等行為，警分局究責懲處10人共25支申誡。記者邱奕能／翻攝
前鎮分局草衙所員警在除夕夜開心弄獅等行為，警分局究責懲處10人共25支申誡。記者邱奕能／翻攝

除夕夜 警察 假鈔

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