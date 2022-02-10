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花蓮通緝犯打人後龜縮 竟假裝小吃店廚師企圖躲盤查

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮有詐欺罪嫌的31歲徐姓男子，與傷害罪嫌的友人32歲張姓男子，昨天相約去小吃店吃飯。因不滿鄰桌酒客出言不遜，2人拳打腳踢攻擊鄰桌客人，讓旁人嚇得報警。沒想到徐男心虛躲到廚房假裝是廚師，謊報身分，被警方查證是通緝犯，加上傷害罪罪加一等，全案移送花蓮地檢署偵辦。

警方表示，9日清晨4點多，徐男和張男在花蓮市國聯二路一家小吃店內，因不滿鄰桌酒客出言不遜而發生口角，進而引發肢體衝突。根據監視器畫面，2人不但狠揍鄰桌客人，還拿起他的拐杖打人、叫囂，小吃店人員勸架也沒用，被打的客人痛得只能倒在椅子上。

警方獲報後立即出動快打警力到場，並通知救護車將傷者送醫，員警在現場實施盤查時，徐姓男子擔心通緝犯的身分被發現，趕緊躲進廚房內，佯裝該小吃店的廚師，煞有其事的拿起鍋鏟炒菜。

面對員警盤查，徐男自稱「昨天從台北萬華下來，在這裡做廚師，沒有廚師證」，竟還要警方向小吃店其他人查證。聽見員警要求提供身分證時，徐男不但說自己沒帶證件，謊報虛構身分資料，還說自己「喝多了」，員警質疑「喝酒還可以煮菜？」覺得這人十分可疑。

警方便依警察職權行使法，將徐男帶回查證身分，經過反覆詢問後，才確認他是花蓮地檢署所發布的通緝犯，另將疑似傷人的張男帶回所內查證身分，並實施保護管束，全案移送花蓮地檢署歸案。

通緝犯徐男打人後龜縮，躲進小吃店廚房假裝是廚師，被員警查證移送地檢署。圖／警方提供
通緝犯徐男打人後龜縮，躲進小吃店廚房假裝是廚師，被員警查證移送地檢署。圖／警方提供
通緝犯徐男打人後龜縮，為躲避警方盤查，竟躲進小吃店廚房假裝是廚師，更謊報身分。圖／警方提供
通緝犯徐男打人後龜縮，為躲避警方盤查，竟躲進小吃店廚房假裝是廚師，更謊報身分。圖／警方提供

小吃 花蓮 通緝

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