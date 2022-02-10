為爭路邊停車 台中2女下車互毆雙雙遭送辦

台中市蔡姓與周姓女子，日前各駕駛一輛自小客車，在西屯區路旁為爭路邊停車位，2人下車推擠最後變成肢體衝突，警方獲報到場，雙方都要提告訴，警方詢問後依法將2人送辦。

台中市警察局第六分局西屯派出所副所長許閏傑今天接受媒體聯訪時表示，2月9日下午4時多接獲報案，西屯區河南路2段有2名女子發生糾紛打架案，警方獲報到場處理，發現2名女子為爭路邊的停車位，進而衍生肢體衝突。

警方查出，43歲蔡女與54歲周女，案發當時各駕駛一輛自小客車，行經西屯區河南路2段時，雙方為了路邊停車，2人將車輛停在路旁，下車發生推擠衍變肢體衝突。

過程中蔡女的女兒要勸架不慎跌倒摔傷，3人擦挫傷無生命危險，雙方互相提出告訴，警方詢問後，將蔡女與周女依傷害及強制等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。