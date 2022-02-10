春節出遊超速瘦了荷包 台南取締超速逾3200件

台南市警局統計，今年舊曆春節9天連假期間(1月29日至2月6日)固定桿取締超速件數3209件，預估進帳逾380萬元，約占去年一整年固定桿取締超速件數的3%左右，交通警察大隊表示，車速越快越容易發生車禍，若發生車禍是會更嚴重，提醒駕駛人隨時注意做好速度管理，才能確保自身及他人的交通安全。

交大指出，春節期間有許多駕駛朋友開車出遊，卻忘了要遵守道路速限行駛，據統計，春節9天連假期間固定桿取締超速件數3209件。

其中，前5名開單件數排序為安南區安吉路三段近安順庄大道477件、安南區公學路六段418號前475件、南區中華南路近西門路口410件、南區永成路二段369號往南70公尺處402件、安南區安明路近北汕尾路口285件。

此外，交大代理大隊長陳宇桓說，建置在龍崎區市道182線22公里至28公里「區間平均速率科技執法設備」，自上月28日啟用以來至2月6日偵測，計有197件超速案件。