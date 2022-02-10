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春節出遊超速瘦了荷包 台南取締超速逾3200件
台南市警局統計，今年舊曆春節9天連假期間(1月29日至2月6日)固定桿取締超速件數3209件，預估進帳逾380萬元，約占去年一整年固定桿取締超速件數的3%左右，交通警察大隊表示，車速越快越容易發生車禍，若發生車禍是會更嚴重，提醒駕駛人隨時注意做好速度管理，才能確保自身及他人的交通安全。
交大指出，春節期間有許多駕駛朋友開車出遊，卻忘了要遵守道路速限行駛，據統計，春節9天連假期間固定桿取締超速件數3209件。
其中，前5名開單件數排序為安南區安吉路三段近安順庄大道477件、安南區公學路六段418號前475件、南區中華南路近西門路口410件、南區永成路二段369號往南70公尺處402件、安南區安明路近北汕尾路口285件。
此外，交大代理大隊長陳宇桓說，建置在龍崎區市道182線22公里至28公里「區間平均速率科技執法設備」，自上月28日啟用以來至2月6日偵測，計有197件超速案件。
他提醒，市民及前來台南旅遊觀光的民眾，開心駕車出遊之際，不要開心過頭而危險超速了。車速除了與駕車風險成正比外，更與肇事嚴重性成正相關。
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