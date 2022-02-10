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北市某雜貨行購蛋要低消 消費者提告強迫買賣

中央社 / 台北10日電

近期雞蛋頻缺貨，台北市北投區某雜貨行推出限定低消至少新台幣50元等才可購蛋，1名男性消費者向警方報案質疑店家強買強賣，店家澄清純為促銷模式，後續將交相關單位裁處。

台北市警察局北投分局長安派出所長高崇人今天向媒體指出，昨天下午3時接獲張姓男民眾報案指稱到轄內新市街某雜貨行購買雞蛋時，店家要求「蛋量少…店內消費50元以上供10粒，消費200元以上可20粒」，質疑店家強買強賣。

警方獲報後，隨即派員警到到店家現場了解狀況和處理。經詢店家是否有發生消費糾紛案，店家解釋事發時的消費過程，並稱購蛋方式為其促銷模式。

由於張男並未隨同警方到場，但他已依涉違反社會秩序維護法第68條規定強迫買賣行為向警方提告店家，後續將盡速通知店家負責人到案說明，釐清是否構成社維法強買強賣或違反契約自由後，警方再送交相關主管單位依法裁處。

北投 北市 雞蛋

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