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高雄員警除夕夜弄獅 9人被記17支申誡

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警察局前鎮分局草衙派出所員警在除夕夜，吃完年夜飯後「弄獅」、「灑錢」等行為被貼上網路，讓高雄市警察局長黃明昭震怒，9名警員共被記17支申誡懲處。

1月31日晚上，原本是開心除夕夜，前鎮警分局草衙派出所員警趁無民眾洽公，在派出所內「弄獅」，伴隨現場嬉鬧、鼓譟氣氛，有人再拿出玩具槍，灑出大量「假鈔」，還有人將假鈔塞入褲擋中，影片透過通訊軟體Line，流傳在警界群組，引起議論。

前鎮警分局解釋，第一線的警察同仁在除夕夜辛苦執勤，警分局也有到草衙所發加菜金、紅包慰勞同仁，只是當天晚上行為稍顯失當，現場9人有的因「未準時出勤」、「將影片po上公務群組」、「內部管理不當」等原因被懲處，目前懲處已報警局核定。

高雄前鎮警分局員警在除夕夜弄獅、灑假鈔影片被上傳網路，9人共記17支申誡懲處。記者邱奕能／翻攝
高雄前鎮警分局員警在除夕夜弄獅、灑假鈔影片被上傳網路，9人共記17支申誡懲處。記者邱奕能／翻攝

除夕夜 警察 假鈔

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