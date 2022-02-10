深夜隨機攻擊嘉市女騎士、繩勒脖子 男被依傷害罪判3年

嘉義市顏姓男子深夜見女騎士落單停等紅綠燈，佯稱問路突然繞到身後涉嫌以繩索勒住女子意圖不軌，女騎士尖聲驚叫極力掙脫，仍被顏男抓住頭部朝地面撞擊多次，顏男口罩被扯下露出臉部才停止攻擊逃跑，女子逃脫魔爪在家人陪同下報警，警方調閱路口監視器將顏男帶回偵訊；顏男辯稱，客氣地向女子問路，不知她為何大叫，才會發生衝突、拉扯。嘉義地方法院審理後，依傷害罪判處有期徒刑3年。可以上訴。

這件攻擊事件發生於去年5月31日深夜11時40分許，年約44歲顏男騎機車行經世賢路1段與八德路交岔路口時，看見同車道的落單女騎士在路口停等紅燈，顏男先將機車停放路邊後，徒步走向女騎士佯稱問路「小姐，你知道自由路嗎？」，隨即涉嫌拿出一條繩子繞到女子身後勒住脖子，女子大聲尖叫奮力抵抗將顏男所載口罩扯下才讓顏男鬆手，但顏男又持續攻擊女子，女子極力掙脫後，顏男逃向機車停放處，慌忙中遺落機車鑰匙，以跨坐機車雙腳蹬滑行方式逃離現場。

顏男坦承有抓住女方頭部朝地面傷害對方，但否認有何佯稱問路，緊勒女方頸部的行為，辯稱「有向告訴人客氣的問路，對方不知為何大叫，才會發生肢體衝突、拉扯」

法院認為，被告自承居住嘉義市30年，怎可能不知道自由路的位置？診斷證明書記載「頸部擦傷與勒痕」以及被害人頸部受傷照片，是以繩索或皮帶等類似物品，自頸部前方往後圍勒用力後拉所致。女方指稱被告繞到其後方以不明的繩子或皮帶勒住頸部的指述確有所據。