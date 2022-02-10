砂石車煞車失靈衝撞遊覽車 駕駛受困救出共8人受傷

台中張姓男子今日中午駕駛砂石車，行駛於水美路往外埔方向，經過國三橋下時，與將綠燈左轉的遊覽車發生擦撞，導致車頭變形，張男受困在內，所幸僅左腳些許擦傷，意識清楚，由消防隊員搶救脫困。

台中張男(44歲)今天中午11時許，駕駛藍色砂石車行駛於水美路，往外埔方向經國道三號時，疑似因煞車故障，無停等紅燈，執行擦撞準備綠燈左轉的遊覽車，導致車頭嚴重變形，張男受困於駕駛座，意識清楚，由消防隊員從車窗救出，僅左腳擦挫傷，未送醫。

該遊覽車原定前往外埔公園遊憩，遭撞後導致車側刮傷，車上20人中，有7名乘客擦挫傷，可自行行走，經救護隊員檢查後送醫治療，其餘乘客及李姓駕駛(55歲)則僅受驚嚇，無受傷。