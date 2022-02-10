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砂石車煞車失靈衝撞遊覽車 駕駛受困救出共8人受傷

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中張姓男子今日中午駕駛砂石車，行駛於水美路往外埔方向，經過國三橋下時，與將綠燈左轉的遊覽車發生擦撞，導致車頭變形，張男受困在內，所幸僅左腳些許擦傷，意識清楚，由消防隊員搶救脫困。

台中張男(44歲)今天中午11時許，駕駛藍色砂石車行駛於水美路，往外埔方向經國道三號時，疑似因煞車故障，無停等紅燈，執行擦撞準備綠燈左轉的遊覽車，導致車頭嚴重變形，張男受困於駕駛座，意識清楚，由消防隊員從車窗救出，僅左腳擦挫傷，未送醫。

該遊覽車原定前往外埔公園遊憩，遭撞後導致車側刮傷，車上20人中，有7名乘客擦挫傷，可自行行走，經救護隊員檢查後送醫治療，其餘乘客及李姓駕駛(55歲)則僅受驚嚇，無受傷。

警方表示，2名駕駛皆未飲酒，初判張男駕駛的砂石車機械故障，因而煞車失靈，無法停等號誌紅燈，車頭撞擊愈綠燈左轉的遊覽車，詳細肇事原因有待交通小隊調查釐清。

駕駛砂石車的張男受困在駕駛座，僅左腳些許擦傷，意識清楚，由消防隊員搶救脫困，拒絕送醫。圖／民眾提供
駕駛砂石車的張男受困在駕駛座，僅左腳些許擦傷，意識清楚，由消防隊員搶救脫困，拒絕送醫。圖／民眾提供
張男駕駛的砂石車，疑似因機械故障導致煞車失靈，無法停等號誌紅燈，與將綠燈左轉的遊覽車發生擦撞，導致車頭變形。圖／民眾提供
張男駕駛的砂石車，疑似因機械故障導致煞車失靈，無法停等號誌紅燈，與將綠燈左轉的遊覽車發生擦撞，導致車頭變形。圖／民眾提供

遊覽車 砂石 國道

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