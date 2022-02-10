聽新聞
test
0:00 / 0:00
砂石車煞車失靈衝撞遊覽車 駕駛受困救出共8人受傷
台中張姓男子今日中午駕駛砂石車，行駛於水美路往外埔方向，經過國三橋下時，與將綠燈左轉的遊覽車發生擦撞，導致車頭變形，張男受困在內，所幸僅左腳些許擦傷，意識清楚，由消防隊員搶救脫困。
台中張男(44歲)今天中午11時許，駕駛藍色砂石車行駛於水美路，往外埔方向經國道三號時，疑似因煞車故障，無停等紅燈，執行擦撞準備綠燈左轉的遊覽車，導致車頭嚴重變形，張男受困於駕駛座，意識清楚，由消防隊員從車窗救出，僅左腳擦挫傷，未送醫。
該遊覽車原定前往外埔公園遊憩，遭撞後導致車側刮傷，車上20人中，有7名乘客擦挫傷，可自行行走，經救護隊員檢查後送醫治療，其餘乘客及李姓駕駛(55歲)則僅受驚嚇，無受傷。
警方表示，2名駕駛皆未飲酒，初判張男駕駛的砂石車機械故障，因而煞車失靈，無法停等號誌紅燈，車頭撞擊愈綠燈左轉的遊覽車，詳細肇事原因有待交通小隊調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言