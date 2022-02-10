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明金成猝逝殷鑑 彰化縣消防局靠這利器救活160人
近來氣溫驟降，急性心肌梗塞案件暴增，尤其51歲知名導演明金成近日傳出疑似心肌梗塞猝逝，更引起震撼，為搶救急性心肌梗塞病患，彰化縣消防局在各救護車配置12導程心電圖機，與縣內急救責任醫院24小時不打烊，單是農曆春節期間成功搶救2例急性心肌梗塞病患，3年來，累計成功案例達160例。
消防局表示，依衛生福利部統計，近年來心臟疾病已躍居台灣十大死因前二名，其中又以急性心肌梗塞最為危險，而且發生率逐年攀升，有一半以上病患在送醫前即已死亡，愈快打通阻塞血管是存活的關鍵。
彰化縣消防局長施順仁表示，彰化縣既有42輛救護車全面配置12導程心電圖機，每台約20萬元，全部是熱心公益的公司團體及個人所捐贈，是全國各縣市消防局第一個全面配置的縣市，消防局並與縣內6家心導管醫院合作建置12導程心電圖傳輸系統，爭取心肌梗塞的黃金治療時間。
施順仁說，今年年初因氣溫偏低，消防局在元月就已成功搶救11例心肌梗塞病患，較去年同期的4例增加約3倍，另11例病患中，男性病患比率高達9成，年齡層也明顯下降，其中最年輕病患只有31歲，這些病患大都是家庭主要的經濟支柱，當發生急性心肌梗塞，對社會與家庭是重大的衝擊。
彰化縣長王惠美表示，氣溫急驟下降且早晚溫差大，發生心肌梗塞風險增加，特別提醒民眾若出現胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀，應即時撥打119就醫，切勿拖延。
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