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影／「醉」誇張！男車停路邊 驚見醉漢對車門亂尿

聯合報 / 記者張善寧黃靖雯／即時報導

新北市永和區一名男子把車輛停在停車格裡面，坐在車上玩手遊紓壓，沒想到突然聽到水聲，抬頭看才發現有人對著副駕車門尿尿。仔細一看才知道，原來是附近熱炒店的顧客喝醉跑出來，讓男子氣得上網抱怨，「沒發現車上有人嗎？好好在店家裡面尿尿不好嗎？」

網友們看完這噁心的遭遇後也紛紛留言，「喝醉了，撞他應該也不記得吧」、「在他尿到一半時，喇叭按到底」、「沒辦法，一喝醉他就會變成狗」、「先攝影再按喇叭」。

男子把車停路邊玩手遊，突然聽到水聲，抬頭發現竟有醉漢對著副駕車門尿尿。翻攝／爆料公社
男子把車停路邊玩手遊，突然聽到水聲，抬頭發現竟有醉漢對著副駕車門尿尿。翻攝／爆料公社
車停路邊，副駕車門被醉漢亂尿。翻攝／爆料公社
車停路邊，副駕車門被醉漢亂尿。翻攝／爆料公社

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