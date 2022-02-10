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影／「醉」誇張！男車停路邊 驚見醉漢對車門亂尿
新北市永和區一名男子把車輛停在停車格裡面，坐在車上玩手遊紓壓，沒想到突然聽到水聲，抬頭看才發現有人對著副駕車門尿尿。仔細一看才知道，原來是附近熱炒店的顧客喝醉跑出來，讓男子氣得上網抱怨，「沒發現車上有人嗎？好好在店家裡面尿尿不好嗎？」
網友們看完這噁心的遭遇後也紛紛留言，「喝醉了，撞他應該也不記得吧」、「在他尿到一半時，喇叭按到底」、「沒辦法，一喝醉他就會變成狗」、「先攝影再按喇叭」。
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