快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

挑戰馬博拉斯橫斷49歲女爆高山症 空勤救援送醫

中央社 / 台東縣10日電

49歲陳姓女子挑戰登山界四大障礙之一的中央山脈馬博拉斯橫斷，發生高山症，空勤黑鷹直升機今天上午順利將陳女救援下山送醫，目前沒有生命危險。

空中勤務總隊駐守台東豐年機場的第三大隊第三隊今天中午發布新聞稿表示，今日上午9時接獲總隊勤務指揮中心通知，於馬博拉斯山登山的陳女因高山症申請直升機後送任務。

接獲命令後，派遣UH-60M型直升機執行任務，將陳女搭載回到台東豐年機場轉送台東馬偕醫院救治；馬偕醫院今天下午表示，陳女生命跡象穩定。

根據玉山國家公園網站介紹，馬博拉斯橫斷路線為1條難度高級的登山步道，在登山界亦有四大障礙之一的稱號，行經玉山國家公園園區最東北端，步道自南投縣東埔登山口入口到花蓮縣玉里林道玉林橋出口約96.3公里，可通達園區東、北側各山區。

步道沿著中央山脈稜線而走，沿線自然資源豐富，除了因山高路陡，屏障性較大外，稜線上斷崖嶙峋，極富地形地質景觀與挑戰性；雖有步道系統，但步徑較差，必須有完整登山裝備與充沛體力、耐力，以及豐富登山知識，方可從事此項登山活動。

玉山國家公園 黑鷹直升機 台東

延伸閱讀

登山途中煮泡麵、熱食要注意了 雪霸修正禁止炊煮事項

到台北市綠肺森呼吸　「富陽自然生態公園、福州山步道」登山健行好去處

她初五爬新竹高台山失蹤 遇上另一團登山隊好心相助

影／登山客攀無明山墜崖亡！ 同伴求救 直升機吊回遺體

相關新聞

春節出遊超速瘦了荷包 台南取締超速逾3200件

台南市警局統計，今年舊曆春節9天連假期間(1月29日至2月6日)固定桿取締超速件數3209件，預估進帳逾380萬元，約占...

高雄員警除夕夜弄獅 9人被記17支申誡

高雄市警察局前鎮分局草衙派出所員警在除夕夜，吃完年夜飯後「弄獅」、「灑錢」等行為被貼上網路，讓高雄市警察局長黃明昭震怒，...

明金成猝逝殷鑑 彰化縣消防局靠這利器救活160人

近來氣溫驟降，急性心肌梗塞案件暴增，尤其51歲知名導演明金成近日傳出疑似心肌梗塞猝逝，更引起震撼，為搶救急性心肌梗塞病患...

調查局諮詢業務處前副處長 大年初一泡溫泉猝逝

調查局諮詢業務處前副處長楊以銘，大年初一去泡溫泉時，疑因天氣過冷導致心肌梗塞，不幸猝逝，享年67歲。楊平日身體硬朗，過年...

OPI指緣油銅板價9元 高雄男賣仿冒品大賺50萬元

高雄蔡姓男子看準美甲產業興起，從中國阿里巴巴網站，以6到7元價格，大量購入仿冒美國知名指甲彩繪品牌OPI指緣油，再以每支...

頭城捕鰻苗膠筏擱淺3人落海 2人上岸、失蹤1人尋獲不治

宜蘭縣頭城鎮竹安出海口今天凌晨1點多，發生捕鰻苗大型膠筏擱淺意外，42歲蕭姓男子一度失蹤，1個多小時後被尋獲，已無生命跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。