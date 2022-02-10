清秀女警甫分發即成功尋人 前輩誇「認真才有新手運」
台中市第五警分局女警江珮珊在上月底才分發到四平所實習，6日與所內前輩一起巡邏時，發現一輛轎車內的林姓駕駛，神情有異，經調查後發現林已被家人通報失蹤，與江一起執勤的巡佐也直誇江「認真才有新手運，一巡邏就查到失蹤人口」。
台中市第五警分局表示，女警江珮珊（22歲）在上月21日才分發到四平所，江正處實務訓練期間，本月6日與巡佐潘亦倫、警員呂孟淳巡邏時，見轎車停放路邊，江察覺車內林姓男子（26歲）神情有異，隨即用警用小電腦查詢，發現林已被家人通報失蹤。
經調查發現，林姓男子在去年8月底，因細故與家人發生爭吵後，離家出走，林母無法聯繫到林男，所以才向警方尋求報案協助。
警方將林帶回派出所依規定徹尋，並立即聯繫林母，告知她兒子目前情況安全，請她放心，女警江珮珊在過程中，也擔任林的心靈輔導師，苦勸家人間雖難免有爭吵，不要為了一時賭氣，而失去與家人相處的時光。
台中市第五警分局長林沐弘說，女警江珮珊剛畢業正處於實習階段，巡邏時認真表現，找到失蹤人口，十分值得嘉許，雖然新手會有新手運，但新手運也需建立在認真踏實的基礎上，期許長相清秀的她，未來在警界服務，能有更多、更好的表現。
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